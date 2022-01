Corona-Pandemie Ersetzt die vermeintlich sicheren Schnelltests durch PCR-Tests!

Die Skepsis gegenüber den Schnelltests wächst. Neu ist sie nicht. Schon im November hatte eine Geburtstagsfeier für Aufsehen gesorgt, rund 20 Teilnehmer, alle geimpft und zusätzlich per Antigen-Schnelltest getestet. Bei einem Besucher, der sich trotz der Impfung mit Corona infiziert hatte, versagte der Test. Am Ende infizierten sich zehn der 20 Teilnehmer – mutmaßlich noch mit Delta. Selbst Virologe und Regierungsberater Christian Drosten schaltete sich damals ein, schrieb: „So sieht es aus. Vor Symptombeginn sind Schnelltests einfach nicht empfindlich genug.“ Das vermeintlich sichere 2G-Plus bietet offenbar nicht mehr als eine scheinbare Sicherheit. Geeignet, die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen, ist das Plus, das für den Schnelltest steht, also nicht.