Corona-Pandemie Ex-Berater wirft Boris Johnson vor, die Wahrheit zu verdrehen

In einer weiteren Nachricht soll er zudem vorgeschlagen haben, Hancock von seinem Posten zu entfernen. In den veröffentlichten Ausschnitten ist der Absender als „Johnson Boris“ benannt. Die Downing Street erklärte auf Anfrage, sich nicht detailliert zu den Bildern äußern zu wollen, stritt deren Echtheit jedoch auch nicht ab. Ein Regierungssprecher erklärte der Nachrichtenagentur PA zufolge, der Premierminister habe weiterhin volles Vertrauen in Hancock.