Corona-Pandemie Keine Isolationspflicht mehr in Bayern und Baden-Württemberg

16. November 2022 | Quelle: dpa

Eine Frau muss sich nach positiven Corona-PCR-Test isolieren - in zwei Bundesländern ist das ab heute nicht mehr verpflichtend. Bild: Bild: dpa

Corona-Infizierte in Bayern und Baden-Württemberg müssen sich von heute an nicht länger in Isolation begeben. „An die Stelle der Isolationspflicht treten verpflichtende Schutzmaßnahmen für positiv Getestete”, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Für sie gälten fortan unter anderem eine Maskenpflicht sowie Betretungs- und Tätigkeitsverbote etwa in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen.