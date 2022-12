Corona-Pandemie Maskenpflicht in Bayerns Nahverkehr beendet

10. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Seit Samstag ist die Pflicht zum Tragen von Gesichtsmasken im öffentlichen Personennahverkehr im Freistaat beendet. Bild: Bild: dpa

Mehr als zweieinhalb Jahre nach ihrer Einführung ist in Bayern die Verpflichtung zum Tragen einer Maske in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs zu Ende gegangen. Die Staatsregierung hatte das Ende der Maskenpflicht ab diesem Samstag am vergangenen Dienstag beschlossen. Die Maskenpflicht sei nicht mehr verhältnismäßig, weil inzwischen andere Viruserkrankungen wie etwa die Influenza in den Krankenhäusern häufiger behandelt werden müssten als Corona-Erkrankungen, hieß es zur Begründung. In Sachsen-Anhalt war die Maskenpflicht im ÖPNV bereits am Donnerstag gefallen.