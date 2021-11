Corona-Schnelltest Darum sind Coronatests wieder kostenlos

Ob das Restaurant, die Sporthalle, der Flughafen oder Krankenhäuser und Pflegeheime – kaum eine Einrichtung lässt sich aktuell noch ohne Impfung oder einen negativen Test auf das Coronavirus betreten. Wer sich noch nicht impfen lassen konnte – oder wollte – hat nun auch wieder die Möglichkeit, sich kostenfrei in einem Testzentrum, beim Arzt oder in der Apotheke testen zu lassen, um doch noch Eintritt zu erhalten. Wenn ein ärztlich begründeter Verdacht für eine Infektion vorliegt, zahlt der Staat sogar den PCR-Test. Eine Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums, die dies regelt, ist am 13. November in Kraft getreten. Damit kann jeder einen kostenlosen Antigen-Schnelltest in der Woche durchführen lassen.