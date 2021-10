Corona-Schnelltest & PCR-Test So teuer ist ein Coronatest ab heute

Allerdings steigen die Preise voraussichtlich nach Ende der kostenlosen Testzeit. Denn: Das Angebot wird kleiner, da immer mehr Testzentren schließen. In den vergangenen Monaten haben bereits infolge der steigenden Impfquote und dem damit verbundenen Nachfragerückgang einige Corona-Teststellen ihren Betrieb eingestellt. So schließt etwa die Drogeriemarktkette dm ihre über 200 Corona-Teststellen bis zum 30. September. Auch in den deutschen Apotheken sollen weniger Tests durchgeführt werden, bestätigt die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA).