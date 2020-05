Corona-Shutdown Warum wir über den Wert des Lebens reden müssen

Man kann sicherlich die konkret verwendeten Zahlen diskutieren, aber die Größenordnung von 355.000 geretteten Leben zeigt, dass der Shutdown sich in dieser rein ökonomischen Betrachtung nicht rechnet. Selbst bei einem schlimmeren Verlauf der Epidemie hätte man durch den Shutdown niemals eine so hohe Anzahl von Leben retten können. Geht man nämlich davon aus, dass in nächster Zeit kein Impfstoff verfügbar sein wird und wir in jedem Fall eine Durchseuchung bis zum Erreichen der Herdenimmunität erleben werden, verhindert der Shutdown ja keine Ansteckungen, sondern verschiebt sie nur in die Zukunft. Somit rettet der Shutdown nur dadurch Leben, dass er eine Überlastung der Intensivstationen verhindert, wovon wir derzeit sehr weit entfernt sind. Insgesamt trägt der Shutdown daher aufgrund der geringen Prävalenz der Erkrankung im Moment eigentlich gar nicht zur Lebensrettung bei. Selbst wenn in Kürze ein Impfstoff verfügbar sein sollte, kann der Shutdown in keinem Fall auch nur annähernd 355.000 Leben retten, was für eine ökonomische Sinnhaftigkeit erforderlich wäre.