Corona Soforthilfe: Finanzministerium hat bislang 13,6 Milliarden ausgezahlt

Die Rückzahlungen von zu hoch gewährten Zuschüssen der Soforthilfe summieren sich den Ministeriumsangaben nach bislang auf rund 305 Millionen Euro. In knapp 25.000 Fällen kam es zu Aufhebungen oder Rückforderungen durch die Bewilligungsstellen der Bundesländer, die bislang zur Rückzahlungen in Höhe von etwa 150 Millionen Euro führten, so das Ministerium.