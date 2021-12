Corona-Sterbefälle in Deutschland Todesfälle mit dem Coronavirus nach Geschlecht, Monat und Altersgruppe

Seit bald zwei Jahren bestimmt die Coronapandemie das alltägliche Leben in Deutschland und im Rest der Welt. Und wieder steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei einem Wert von 426,9. Das RKI registrierte zudem 69.601 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Auch die gemeldeten Todeszahlen mit dem Coronavirus waren am 08. Dezember 2021 erstmals wieder so hoch wie seit Februar 2021 nicht mehr. Innerhalb der letzten 24 Stunden starben laut RKI 527 Menschen in Deutschland an den folgen einer Corona-Infektion.