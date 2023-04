Corona Stiko: Covid-19-Impfempfehlung für gesunde Kinder entfällt

Ein kleines Mädchen wird im mobilen Impfzentrum für Kinder gegen Corona geimpft. Die Stiko hat ihre Impfempfehlung nun überarbeitet. Bild: Bild: dpa

Für gesunde Kinder und Jugendliche in Deutschland will die Ständige Impfkommission (Stiko) angesichts der abgeschwächten Pandemie-Lage keine Corona-Impfung mehr empfehlen. Das kündigte Stiko-Mitglied Martin Terhardt in einer Videoschalte zu einem Beschlussentwurf des Expertengremiums an.