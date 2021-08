Corona-Strategie Das Ende kostenloser Tests und Vorteile für Geimpfte zeichnen sich ab

Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt am Dienstagmittag per Videokonferenz mit den Chefinnen und Chefs der 16 Länder zusammen. Dabei soll der Kurs in der Coronapandemie für Herbst und Winter abgesteckt werden. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete für Montag 1183 neue Positiv-Tests. Das sind 336 mehr als am Montag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 23,1 von 22,6 am Sonntag. Zwei weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 91.784. Insgesamt waren in Deutschland bislang mehr als 3,79 Millionen Corona-Tests positiv. Bis zum Sonntag waren laut RKI 62,4 Prozent der Deutschen mindestens einmal geimpft, 54,8 Prozent hatten den vollen Impfschutz.



Konkret zeichneten sich für die Beratungen mehrere Schwerpunkte ab: