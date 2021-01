Corona-Strategie „Zero Covid“ und „No Covid“: Der Unterschied zwischen Null und Nichts

Nicht damit zu verwechseln ist ein Aufruf von 13 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unter dem ähnlich klingenden Titel „No Covid“: Sie fordern eine Inzidenz unter zehn und wollen dort, wo dies gelingt, grüne Zonen mit mehr Freiheiten erlauben. In Ländern wie Australien oder Neuseeland habe dies funktioniert. Zu den Unterzeichnern gehören auch Clemens Fuest, Präsident des Münchner ifo-Instituts, sowie der ebenfalls am ifo-Institut tätige Ökonom Andreas Peichl. Fuest hält es für eine „Illusion zu glauben, dass man Wirtschaftswachstum in einer Welt haben kann, in der ein gefährliches Virus kursiert.“ Das sagte er am Dienstagabend bei einer Online-Vorlesung an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Einen Lockdown bei den derzeitigen Infektionszahlen zu lockern, sei nicht nur für die Gesundheit schlecht, sondern auch für die Wirtschaft. Dann nämlich dauere der Lockdown „ewig“. Industriebetriebe sollten aber weiter arbeiten. „Irgendjemand muss das Geld verdienen“, mit dem andere, vom Lockdown betroffene Bereiche der Wirtschaft und Gesellschaft unterstützt würden.



Kurz vor der Vorlesung beantwortete Fuest einige Fragen der WirtschaftsWoche: