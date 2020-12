Corona, Thüringenwahl, USA Die deutsche Politik 2020 in Zitaten

„Mal schauen, was zuerst zu Ende ist: Meine Quarantäne oder die Auszählung in den USA.“

(Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am 6. November in der ARD in Anspielung auf den Wahlkrimi in den USA. Er hatte sich tags zuvor zum zweiten Mal in Quarantäne begeben, weil er Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte.)

Bild: dpa