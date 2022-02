Corona-Tote in Deutschland Todesfälle mit dem Coronavirus nach Monat, Geschlecht und Altersgruppe

Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus in Deutschland war am Anfang der Pandemie zunächst hoch. In den Monaten März, April und Mai des Jahres 2020 wurden rund 8.769 Todesfälle in Deutschland gemeldet. Im Laufe des Sommers sanken die Infektions- und Todeszahlen dann wieder.