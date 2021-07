Corona und Unwetter Es fehlt an Robustheit und Resilienz

Es war vor rund 15 Monaten, im Frühjahr 2020. Die Coronawelle begann sich über Deutschland auszubreiten. Der Bedarf an Gesichtsmasken zum Schutz vor Infektionen schoss in die Höhe. Die Nation, weltführend in der Produktion von High-Tech-Equipment der Medizintechnik, hatte keine Masken vorrätig. Die Zeiten des Kalten Kriegs, in denen sich noch überall Lager von Materialien für den Kriegsfall aufgestapelt fanden, gehörten der Vergangenheit an. Und zunächst war auch niemand in der Lage, in kurzer Zeit den Angebotsengpass durch die Umrüstung industrieller Anlagen zu beseitigen. Es dauerte Wochen, bis sich die Lage entspannte – durch Importe und die Herstellung einfacher Low-Tech-Masken.