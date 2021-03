Corona-Vakzin Gesundheitsminister: AstraZeneca nur noch für Personen ab 60 Jahren

Zuvor hatte die Ständige Impfkommission (Stiko) eine entsprechende Altersbeschränkung für AstraZeneca empfohlen. Diese Empfehlung habe die am Robert-Koch-Institut (RKI) angesiedelte Stiko auch unter Hinzuziehung externer Experten mehrheitlich beschlossen, wie das RKI mitteilte. Als Grund wurden die derzeit verfügbaren Daten zum Auftreten „seltener, aber sehr schwerer thromboembolischer Nebenwirkungen“ genannt. Diese seien vier bis 16 Tage nach der Impfung ganz überwiegend bei Personen im Alter unter 60 Jahren aufgetreten.



Die Empfehlung ist noch nicht wirksam. Zunächst erhalten die Bundesländer und die betroffenen Fachkreise Gelegenheit zur Stellungnahme. Nach Auswertung der Rückmeldungen soll die Stiko am Donnerstag erneut beraten und eine endgültige Entscheidung treffen. „Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass sich nach dem Stellungnahmeverfahren noch Änderungen an dem Empfehlungsentwurf ergeben“, erklärte das RKI. Bis Ende April will die Stiko entscheiden, welche zweite Impfstoff-Dosis jüngere Personen erhalten sollen, denen bereits eine erste AstraZeneca-Dosis verabreicht wurde.