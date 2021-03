Corona-Vakzin Stiko-Empfehlung: AstraZeneca-Impfstoff nur noch für über 60-Jährige

Dem zuständigen Paul-Ehrlich-Institut wurden bis Dienstagmittag 31 Fälle einer Sinusvenenthrombose nach der Impfung gemeldet, in neun Fällen davon mit tödlichem Ausgang. In 19 Fällen habe zusätzlich ein Mangel an Blutplättchen vorgelegen. Mit Ausnahme von zwei Fällen seien Frauen im Alter von 20 bis 63 Jahren betroffen gewesen. Mitte März waren erst acht Fälle dieser Thrombosen bekannt. Zu möglichen Konsequenzen äußerte sich das PEI nicht und erklärte nur, man arbeite aktiv mit der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zusammen. Diese plant in der kommenden Woche eine aktualisierte Empfehlung.