Corona-Variante Omikron Schaut nach England, nicht auf die sinkende Inzidenz!

Was kann Deutschland daraus lernen? Zum einen, dass der aktuelle Rückgang bei den Infektionszahlen wohl tatsächlich echt ist – und das wohl vor allem wegen der Impfungen, wie auch in Großbritannien. Zum anderen, dass es zum Aufatmen trotzdem weit zu früh ist, was man ebenfalls in Großbritannien sehen kann, wo sich die Omikron-Variante rasend schnell ausbreitet.



Bis diese Welle, wie Experten schätzen, in zwei bis drei Wochen mit voller Wucht in Deutschland aufschlägt, sollte geboostert werden, was das Zeug hält.



