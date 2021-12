Corona Wie die Ampel 80 Prozent Impfquote schaffen kann (oder auch nicht…)

Die wenigen, die dort am ersten Tag nach Weihnachten anstehen, müssen also nicht lange warten, was angesichts der zerrenden Winterkälte nur gut ist. Für Kinder gibt es sogar einen separaten Eingang. Allein: Der geringe Andrang belegt, was die offiziellen Zahlen bereits nahelegten. An Heiligabend wurden nur 74.000 Spritzen gesetzt, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag zusammen gerade einmal weitere 100.000. Kein Vergleich zu den Tagen zuvor, als es allein von Montag bis Donnerstag fast vier Millionen Spritzen ihren Weg in Oberarme fanden.