Corona Zivilprozesse wegen Impfschäden - Schadenersatz gefordert

03. Juli 2023 | Quelle: dpa

Das Oberlandesgericht Bamberg verhandelt über die Berufung der Schadenersatzklage. Bild: Bild: dpa

Zwei Gerichte haben am Montag über Schadenersatzklagen gegen Hersteller von Corona-Impfstoffen verhandelt. Urteile in den Zivilprozessen werden erst in einigen Wochen erwartet. Das Oberlandesgericht (OLG) Bamberg verhandelte den Fall einer 32-Jährigen, die den Impfstoffhersteller Astrazeneca verklagt hatte und in erster Instanz gescheitert war. Vor dem Landgericht Rottweil begann die Verhandlung über die Schadenersatzklage eines 58-Jährigen gegen Biontech.