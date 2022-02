Coronabetrug Mehr als 90 Durchsuchungen wegen Impfpassfälschungen in München und Rheinland

Auch auf Flughäfen fallen der Polizei immer wieder Fälschungen auf. Allein am größten deutschen Airport in Frankfurt ermittelte sie seit Beginn des Jahres in mehr als 150 Fällen „wegen des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse“. Ein Beispiel: Vor wenigen Tagen stellte ein 58-jähriger Franzose auf dem Weg von Lyon nach Moskau laut Bundespolizei fest, dass ihm für den Weiterflug von Frankfurt nach Russland ein gültiger PCR-Test fehlte. Kurzerhand habe er einem russischen Freund mittels eines Messengerdienstes einen bereits abgelaufenen Test geschickt. Der Freund habe das Datum per Bildbearbeitung verändert und den so verfälschten Test zurück an den Franzosen geschickt. Einem Mitarbeiter der Fluggesellschaft sei beim Boarding das abweichende Schriftbild aufgefallen – und habe die Kollegen alarmiert.



