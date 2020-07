Coronafolgen: Einzelhandel befürchtet wegen Corona-Folgen Pleitewelle gegen Jahresende

Der Einzelhandel befürchtet angesichts des Umsatzeinbruchs im Zuge der Coronakrise eine Pleitewelle. Unter Verweis auf die wegen der Pandemiefolgen bis Ende September ausgesetzte Pflicht zum Antrag auf Insolvenz sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth, am Mittwoch in einer Videoschalte: „Wir müssen leider davon ausgehen, dass eine Insolvenzwelle erst später zu erwarten ist - also letztendlich im Herbst und zum Jahresende.“ Die Frage sei dabei auch, ob die Politik die Ausnahmeregelung verlängere oder nicht.