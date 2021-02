Coronagipfel Altmaier und Wirtschaft wollen gemeinsam Öffnungsstrategie erarbeiten

16. Februar 2021

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) spricht bei einer Videokonferenz mit Vertreterinnen und Vertretern von rund 40 Wirtschaftsverbänden über die Lage in ihren Mitgliedsunternehmen. Bild: dpa Bild:

Am Vormittag hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zu einem Corona-Spitzentreffen mit mehr als 40 Wirtschaftsverbänden geladen. Das Ergebnis: Altmaier will mit der Wirtschaft an einer Öffnungsstrategie arbeiten.