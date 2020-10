Coronahilfen Die Schuldenbremse muss bleiben!

Die Wirksamkeit: Seit Verabschiedung der Schuldenbremse im Grundgesetz ist der Anteil der Staatschulden in Relation zur Wirtschaftsleistung kontinuierlich gesunken. 2019, bevor uns das Coronavirus in den Würgegriff nahm, hielt Deutschland erstmals seit Jahren die zulässige „Maastricht-Grenze“ von 60 Prozent ein. Nur deshalb kann der deutsche Staat derzeit Finanzhilfen (genauer: Steuergelder) in schier unfassbarer Höhe über das von Corona und Lockdown geplagte Land regnen lassen. Anders ausgedrückt: Die Schuldenbremse verhindert nicht eine adäquate Reaktion der Politik in Krisenzeiten. Sondern sie macht diese Reaktion erst möglich.



Die Rechtslage: Was in der Öffentlichkeit nicht überall bekannt ist: Die Schuldenbremse verbietet zumindest dem Bund keine neuen Schulden, sondern erlaubt per se eine strukturelle Nettokreditaufnahme von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Und im Krisenfall dürfen es noch weit mehr werden – laut Paragraf 115 des Grundgesetzes „im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen“. Die Rekordschulden von Finanzminister Olaf Scholz in diesem Jahr sind mithin kein verfassungswidriger Verstoß gegen die Schuldenbremse – und damit auch kein Argument, am Grundgesetz herumzufummeln.