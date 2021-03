Coronahilfen Kein Geld – und keine andere Wahl

All das soll den Druck erhöhen, aber wofür? Wer pünktliche, unbürokratische und großzügige Hilfszahlungen abgeschrieben hat, wer aber dennoch nicht aufgeben will, der sieht häufig nur einen Ausweg aus den roten Zahlen: Öffnen! Jetzt! Sofort! Und so erinnert die Lehre, die die Wirtschaftsverbände offenbar aus dem Hilfszahlungs-Desaster gezogen haben, an eine frühe Erkenntnis des Klassenfeindes. Heißt es doch in einer Volksweise der Arbeiterbewegung: