Coronahilfen MV-Werften sollen unter Rettungsschirm – Mutterkonzern in Nöten

20. August 2020

Mecklenburg-Vorpommern will den Schiffsbau mit Staatshilfen stützen. Der in Hongkong ansässige Mutterkonzern der MV-Werften hat bereits Zahlungen an Gläubiger und Banken eingestellt.