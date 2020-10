Coronahilfen: Schuldenstand 2020 steigt weniger als gedacht

Die Verschuldung Deutschlands wird nach neuen Berechnungen des Bundesfinanzministeriums trotz hoher Belastungen in der Coronavirus-Krise nicht so deutlich steigen wie zuletzt noch erwartet. In einem Dokument des Ministeriums, das der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorlag, wird für 2020 ein Schuldenstand von 71 Prozent der Wirtschaftsleistung in Aussicht gestellt. Dieser dürfte 2021 dann wegen der erwarteten konjunkturellen Erholung leicht sinken auf 70,25 Prozent.