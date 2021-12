Coronaimpfungen Boostern im Bermuda-Dreieck: Das Rätsel um den Impfstoffmangel

Während Deutschland in der vierten Welle so viele Infektionen verzeichnet wie noch nie zuvor seit Pandemiebeginn, Intensivpatienten wegen überfüllter Stationen verlegt werden und täglich Menschen teils in der Zahl eines vollbesetzten Flugzeugs sterben, müssen wütende Impfwillige von der Polizei beruhigt werden, weil es nicht genügend Impfstoff gibt, so wie am Montag vor einer Impfstation in Cottbus.