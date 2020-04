Coronakrise „Ab Mai sollten weitere Lockerungen folgen“

Unter anderem regt das Papier an, den Schulunterricht zunächst an Grundschulen und der Sekundarstufe I wieder aufzunehmen. Mit Verlaub: Wie wollen Sie einem Grundschulkind erklären, dass es auf dem Schulhof zwei Meter Abstand zu den Mitschülern halten soll?

Nochmal: Voraussetzung für jedwede Lockerung sind ein Rückgang der Infektionszahlen und entsprechende Schutzvorkehrungen vor Ort. Prinzipiell aber müssen Schulen so bald wie möglich zumindest für Abschlussklassen wiedereröffnet werden. Wir brauchen ordentliche Prüfungen und Abschlüsse, die im intertemporalen Vergleich standhalten und später zum Beispiel nicht insgeheim als Corona-Billigabitur gelten. Und was die von Ihnen angesprochenen Grundschulen angeht: Da reden wir ausschließlich über das 4. Schuljahr. In diesem Alter gibt es bei den Kindern schon eine gewisse Grundvernunft. Vor dem Übergang auf weiterführende Schulen ist Unterricht nötig, damit es in der 5. Klasse nicht zu einem Leistungsabsturz kommt.