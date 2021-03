Coronakrise Angela Merkel zückt die gelbe Karte

Ab heute ist also nichts mehr ausgeschlossen, weder Ausgangssperren noch Schulschließungen oder gar Reiseverbote und deren Durchsetzung mit Polizei und Bundeswehr. Der Kanzlerin reicht es, sie hat genug von den stundenlangen Beratungen, dem Verhandeln bis tief in die Nacht und den suboptimalen Ergebnissen, die am nächsten Tag dann schon wieder von irgendeinem Länderchef angezweifelt und mit „regionalen Modellversuchen“ zunichte gemacht werden.



„Testen und bummeln ist nicht die richtige Antwort“, mahnte Merkel. „Ich werde jetzt nicht 14 Tage lang tatenlos zusehen“. Bevor es so weit kommt wird gehandelt. Das sprach sie zwar so nicht aus, aber es war so gemeint. Gerne mit den Ministerpräsidenten – aber notfalls eben auch ohne sie. Dem CDU-Vorsitzende und NRW-Regierungschef Armin Laschet galt Merkels Tadel ebenso wie dem saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans oder Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller.