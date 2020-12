Coronakrise: Bund will sich 2021 fast eine halbe Billion Euro am Finanzmarkt holen

Der Bund will sich im kommenden Jahr wegen der hohen Kosten der Coronakrise eine Rekordsumme am Finanzmarkt leihen. Zur Finanzierung des Bundeshaushalts und seiner Sondervermögen sollen Bundeswertpapiere in Höhe von 469 bis 471 Milliarden Euro durch Auktionen emittiert werden, wie die für das Schuldenmanagement zuständige Finanzagentur am Donnerstag mitteilte. Weiteres Geld soll durch zwei Syndikatsverfahren eingespielt werden, deren Volumen erst noch festgelegt wird.