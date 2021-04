Coronakrise Bundesländer suchen nach der klaren Lockdown-Linie

Stephan Weil kündigte Widerstand gegen einen bundesweiten Lockdown an. „Ich sehe wirklich mit großer Sorge, dass hier einfach ein Begriff in die Runde geworfen wird, und kein Mensch weiß im Ernst, was damit gemeint ist“, sagte er im ZDF. Er habe „große Zweifel“, dass Niedersachsen einen bundesweiten Lockdown mittragen würde. Die Zahlen in Niedersachsen gingen zurück, die Lage in den Krankenhäusern sei entspannt. „Immer mehr Teile unseres Landes wachsen gerade aus der Notbremse heraus.“



Die Debatte unter den Ministerpräsidenten erklärt sich auch durch die regionalen Unterschiede. Thüringen wies laut RKI-Angaben vom Donnerstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 181 auf, Schleswig-Holstein dagegen nur von 63,4. In acht Bundesländern rutsche die Inzidenz unter 100. Das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen hatte wegen der mangelnden Aussagekraft der Zahlen aber angeordnet, dass Landkreise trotz sinkender Inzidenz die sogenannte „Notbremse“ beibehalten müssen, die Corona-Beschränkungen bei Werten über 100 vorsieht.