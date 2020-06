Coronakrise Deutschland beendet Grenzkontrollen

Deutschland hat um Mitternacht die in der Coronakrise eingeführten Grenzkontrollen beendet. Die Mitte März verhängten Kontrollen an den deutschen Grenzen zu den Nachbarländern wurden bereits seit einigen Tagen schrittweise zurückgefahren. „Die Grenzkontrollen werden mit Ablauf des Sonntags, 14. Juni, beendet“, hatte das Bundesinnenministerium am Samstag angekündigt.