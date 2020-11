Coronakrise DGB fordert staatliche Investitionen als Konjunkturhilfe

Scholz will die Ergebnisse der neuen Steuerschätzung am Donnerstagnachmittag vorstellen. Es deutet sich an, dass Bund, Länder und Kommunen in den kommenden Jahren möglicherweise doch mit minimal höheren Einnahmen rechnen können, als bisher gedacht. Die Bundesregierung geht davon aus, dass sich die Konjunktur etwas positiver entwickelt – betont aber auch, dass solche Vorhersagen während der Corona-Krise sehr schnell überholt sein können.