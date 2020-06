Coronakrise: DIW empfiehlt weiteres milliardenschweres Konjunkturprogramm

„Dass viele Unternehmen vom Exportgeschäft abhängig sind, macht die deutsche Wirtschaft in Krisenzeiten wie diesen sehr verletzlich“, sagte DIW-Präsident Marcel Fratzscher. Die Verluste dürften 2021 bei weitem noch nicht wettgemacht. Dann werde die deutsche Wirtschaft aus heutiger Sicht um 3,0 Prozent wachsen. Das Konjunkturpaket der Bundesregierung stütze die Konjunktur spürbar. Wird es so umgesetzt, dürfte der wirtschaftliche Einbruch mit 8,1 Prozent in diesem Jahr geringer und die Erholung im 2021 mit 4,3 Prozent kräftiger ausfallen.