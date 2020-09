Coronakrise Die Ökonomie der Maske

Ob Feierabend-Bierchen in der Kneipe, Dinner-Date beim Lieblingsitaliener oder Partysause in der Altstadt – in den vergangenen Monaten haben sich die Deutschen Aktivitäten wie diese buchstäblich abschminken können. Zwar kehrt die Normalität langsam zurück. Doch wozu aufhübschen, wenn eine Maske beim Einkaufsbummel das Gesicht bedeckt und der Lippenstift ohnehin verwischt, bevor man auf dem Barhocker sitzt?