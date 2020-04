Coronakrise: Ein Lob der Langsamkeit

Deshalb gelten drei Maßstäbe, die es aus der heutigen Phase der Langsamkeit in die neue Normalität nach Corona mitzunehmen gilt. Einer für die Bürger: Was an Solidarität sichtbar wurde, sollte sich nach der Krise auch in greifbarer Anerkennung niederschlagen. Es geht darum, die Leistungen derer, die den Laden am Laufen halten, künftig auch in besserer Bezahlung oder besseren Bedingungen anzuerkennen. Das gilt für Kassiererinnen, für Pflegekräfte und für etwas mehr Mütter, aber auch für Väter, die zuhause den Laden samt Kindern und zugleich die Live-Schaltung zu den Kollegen schmeißen. Bei dieser Aufzählung der „Systemrelevanten“ wird auch deutlich, dass der Job, den Frauen oft so machen, zwar überall in Anspruch genommen wird, aber nicht ganz so oft die Anerkennung findet, die andere für sich schnell einfordern.