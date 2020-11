In Kempten herrscht derzeit Chaos an den Corona-Testzentren. Aufgrund eines Softwarefehlers sind mehr Menschen zu Abstrichen einbestellt worden als es Termine gibt. Noch bis mindestens Donnerstag müsse mit „erheblichen Wartezeiten und Rückstaus“ gerechnet werden, teilten das Landratsamt Oberallgäu und die Stadt Kempten am Dienstag mit. Dabei ist die Belastung der Gesundheitsämter auch ohne IT-Probleme schon groß genug, nicht nur in Kempten.