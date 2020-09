Coronakrise FDP fordert neue Insolvenzregeln, um massenhafte Firmenpleiten zu verhindern

Die Kurzarbeit – wird auf bis zu zwei Jahre ausgeweitet. Die Pflicht zu einem Insolvenzantrag – bis Ende Dezember ausgesetzt. Um die wirtschaftlichen Härten in Folge der Coronapandemie so gering wie möglich zu halten, zieht die Bundesregierung einige Register. Dass diese milliardenschwere Krisenreaktionspolitik am Ende jedoch noch viel gravierendere Nebenwirkungen produzieren könnte, fürchtet die FDP.