Coronakrise Gewerkschaften fordern Schutzmasken für Lehrer, Arbeiter und Kellner

Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) sieht eine „Gefährdungsbeurteilung im Hinblick auf das Coronavirus“ als Voraussetzung für das Hochfahren der Produktion. Atemschutzmasken allein seien jedoch nicht ausreichend. Auch andere Maßnahmen wie etwa das Abstandsgebot seien umzusetzen. Zudem sei bei der Auswahl der Atemschutzmasken „darauf zu achten, dass nur solche ausgewählt werden, die geeignet sind und mit denen ein sicherer Umgang gewährleistet werden kann“. Der Ausschuss für biologische Arbeitsstoffe am Bundesarbeitsministerium habe schon Anfang März festgestellt, dass der Bestand an Atemschutzmasken in Deutschland nicht ausreiche, so die Gewerkschaft. „Seitdem sind vier Wochen vergangen und mit den bisherigen Entscheidungen der Bundesregierung hat sich an der Situation noch nicht sehr viel geändert“, kritisierte ein Sprecher der IG BCE: „Bis heute sind entsprechende Masken nicht ausreichend vorhanden.“