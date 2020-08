Coronakrise in Schwellenländern Das Leid der Entwicklungs- und Schwellenländer

Das Bild in Subsahara-Afrika ist unklar. Zwar sind die Zahlen der Covid-19-Erkrankungs- und Todesfälle bis dato relativ niedrig, was womöglich teilweise auf die junge Bevölkerung der Region zurückzuführen ist. Doch verschlechtert sich die Situation zum Beispiel in Südafrika rapide. Anscheinend entwickeln sich in den großen Metropolen mit verkehrsreichen internationalen Flughäfen Covid-19-Hotspots – man denke an Mailand, London, New York und jetzt Johannesburg –, und dann kommt es zeitverzögert zu einer Verbreitung in angrenzenden Gebieten.