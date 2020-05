Coronakrise: Union und SPD streiten über Konjunkturpaket für Kommunen

Die Kommunen in Deutschland sollen als Teil des geplanten Konjunkturpakets entlastet werden. Die Union signalisierte am Wochenende Zustimmung zu der SPD-Forderung. CDU/CSU tragen aber entscheidende Punkte des Konzepts von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) nicht mit, legten dafür ein eigenes Papier vor. Die Spitzen der großen Koalition wollen am Dienstag über das Konjunkturpaket beraten, mit dem die Wirtschaft nach der Coronakrise wieder in Schwung gebracht werden soll.