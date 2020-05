Coronakrise Video-Pressekonferenz von Angela Merkel und Emmanuel Macron am Montagnachmittag

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident Emmanuel Macron planen eine deutsch-französische Initiative für die wirtschaftliche Erholung Europas. Am Nachmittag gegen 15:30 Uhr wollen Merkel und Macron in einer Videoschalte über die Initiative beraten, wie das Bundespresseamt am Montag in Berlin mitteilte.