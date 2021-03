Coronakrise Wie das teure FFP2-Masken-Desaster hätte vermieden werden können

Die für Unternehmen in der Business Judgment Rule spezifizierten Anforderungen sollten in analoger Weise auch für die Entscheidungsträger in einem Staat gelten, dessen knappe Ressourcen möglichst optimal für die Erreichung von Zielen eingesetzt werden sollten, im aktuellen Fall für die Reduzierung der gesundheitlichen Risiken von Menschen. Erstaunlich ist jedoch, dass eine Haftung für Mandatsträger und korrespondierend dazu ein Haftungsfreiraum in Form einer Political Judgment Rule noch nicht einmal diskutiert werden.



Dabei führen die unnötig hohen Kosten bei der Maskenbeschaffung ebenso wie das Versagen der Politiker bei der EU-Impfstoffbeschaffung vor Augen, wie wichtig eine solche Political Judgment Rule wäre. Die Konsequenz ihres Fehlens ist in beiden Fällen ein an sich leicht vermeidbarer, aber letztlich gravierender Schaden für die Bevölkerung und die Steuerzahler.