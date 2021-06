Coronakrise Wie verlief der erste Lockdown?

Am 11. Mai 2020 dürfen auch die ersten Restaurants, Bars und Lokale wieder öffnen. Wie in Friseursalons gelten auch hier strenge Abstands- und Hygieneregeln. Die gesamte Branche ist angeschlagen und bleibt es auch weiterhin. Etwa einen Monat später, am 15. Juni treten weitere Lockerungen in Kraft. Die Corona-Beschränkungen werden so weit zurück gefahren, dass auch wieder Kontaktsportarten möglich sind. In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens kehrt wieder Normalität ein. Einige Beschränkungen wie die Maskenpflicht bleiben dennoch bis heute bestehen.