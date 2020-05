Coronakrise: Zahl der Erwerbstätigen wächst so langsam wie seit 2010 nicht mehr

Die Zahl der Beschäftigten in Deutschland ist im ersten Quartal wegen der Coronakrise so langsam gewachsen wie seit rund zehn Jahren nicht mehr. Von Januar bis März waren durchschnittlich 45,0 Millionen Personen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig – ein Plus von 147.000 oder 0,3 Prozent zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte.