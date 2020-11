Coronamaßnahmen Deutscher Richterbund fordert stärkere Rolle der Parlamente statt Verordnungen

Der Rechtsstaat würde sich in der Krise bewähren, so Rebehn weiter: „Der Rechtsstaat ist auch in der größten Gesundheitskrise der vergangenen Jahrzehnte voll handlungsfähig. Die Verfassungs- und Verwaltungsgerichte erweisen sich während der Coronakrise als wirksames Korrektiv zu weitgehender Freiheitsbeschränkungen“, sagte er der WirtschaftsWoche. Die Gerichte hätten Maßnahmen des Infektionsschutzes bislang in weit mehr als tausend Eilverfahren kontrolliert und sie nötigenfalls korrigiert.