Coronapandemie 3G-Pflicht im Zug: mehr Chaos als Kontrolle?

An den drei Uniformierten am Kopf des Bahnsteigs führt nur ein Weg vorbei: „Votre pass sanitaire, s’il vous plaît“, verlangen sie freundlich, aber bestimmt. Ohne den in Frankreich so genannten „Gesundheitspass“ kommt niemand an Bord des Hochgeschwindigkeitszugs, der in einer knappen halben Stunde von Paris über Straßburg nach Frankfurt am Main fahren wird. Also zücken alle Reisenden Handys oder Papierstreifen mit den erforderlichen QR-Codes, die den Status als geimpft, genesen oder negativ getestet dokumentieren.