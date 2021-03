Coronapandemie Das Öffnungs-Jo-Jo ist ein Scheitern mit Ansage

Das kann man natürlich so machen. Man sollte sich nur nicht wundern, wenn am Ende der Bremsweg zu kurz ist, um Schaden abzuwenden.



Teile der Opposition fordern unterdessen weiter schnelleres Impfen und Testen. Das ist an und für sich vollkommen richtig, die dritte Welle kann es jetzt aber auch nicht mehr brechen. Innerhalb einiger Tage, so wenig Vertrauen in Bund und Länder darf man haben, wird der Umschwung nicht gelingen.