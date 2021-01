Coronapandemie: Der Staat versagt beim Kampf gegen Corona

Daher erscheint es geradezu selbstverständlich, dass die Entscheidungen über geeignete Abwehrmaßnahmen von lokalen, mit den jeweiligen örtlichen Verhältnissen vertrauten Entscheidungsträgern getroffen werden sollten. Sicherlich, das Resultat dieser vielfältigen Einzelentscheidungen wäre ein komplexes Geflecht von Zutritts- und Besuchsregeln. Doch auch das Pandemiegeschehen ist komplex – und erfordert ein differenziertes Vorgehen.



Anders als das gegenwärtige System, in dem die Politiker, die für die Kosten und Nebenwirkungen ihres Handelns keinerlei finanzielle Verantwortung übernehmen müssen, das gesellschaftliche Leben zum Stillstand sowie Millionen von Menschen in wirtschaftliche oder soziale Not und Bedrängnis stürzen, ermöglicht die Privatrechtsgesellschaft den Menschen, den Herausforderungen durch das Virus verantwortungsvoll und ohne Verlust von Freiheit und Wohlstand zu begegnen.



Mehr zum Thema: Wenn am Montag in vielen Regionen wieder die Kitas und Schulen schließen, stehen Millionen Eltern vor einem Dilemma: Wie soll ich denn nun vernünftig arbeiten? Der Wutausbruch einer Unternehmerin.